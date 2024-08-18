Завещание Алена Делона: исполнят ли его последнюю волю?

Ален Делон очень любил животных. Настолько, что просил похоронить себя там, где упокоились и его четвероногие питомцы.

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Знаменитый актер на свои средства содержал пять приютов для бездомных собак и кошек. И в своем поместье Души в последние годы он жил в окружении любимых собак.

Не слишком удачливый в семейной жизни Делон не раз повторял, что на настоящую любовь способны только собаки.

«Думаете, мои собаки знают, что я Ален Делон? Им все равно. Они любят меня, несмотря на то, кто я и что я делаю. Это безоговорочная любовь, любовь без размышлений, полная и настоящая любовь!» - говорил он.

В его имении есть некрополь с часовней, где похоронены несколько десятков собак, в разные годы нашедших приют в усадьбе актера, сообщает ntv.ru.

В 2019 году Делон перенес тяжелый инсульт. После этого он составил завещание, в котором, в частности, велел похоронить себя рядом с могилами животных.

Уже тяжело больной, Делон задумывался об эвтаназии. Он рассматривал этот вариант, отмечая, что с возрастом человек «имеет право покинуть этот мир тихо, без больниц и уколов».