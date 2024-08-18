Детям Делона предстоит война за многомиллионное наследство

Ален Делон оставил после себя многомиллионное наследство.Доход актеру приносили не только съемки в кино. Он был успешным бизнесменом, режиссером, продюсером, коллекционером, и инвестором. По оценке СМИ, его состояние может достигать 300 и более миллионов евро. Также у него есть апартаменты в Швейцарии стоимостью 3 миллиона евро и поместье в долине Луары площадью 60 гектаров, которым он владел более полувека.

У Делона - трое детей от разных браков: Энтони – сын от актрисы Натали Бартелеми, а также дочь Анушка и сын Ален-Фабьен от голландской манекенщицы Розали ван Бремен. Но в звездном семействе давно нет согласия.

В последние годы Ален Делон тяжело болел и не появлялся на публике: врачи диагностировали у него лимфому и болезнь Альцгеймера. Как рассказывает «Комсомольская Правда», сначала его дети объединились. Они дружно подали в суд на сиделку и подругу отца, 66-летнюю Хироми Роллен, заподозрив, что та хочет получить после смерти артиста часть его денег. Совместными усилиями Роллен выдворили из поместья Делона.

Далее наследники начали конфликтовать между собой. По завещанию Делон отписал 50% имущества дочери и по 25% сыновьям. Энтони подал в суд на Анушку за сокрытие от него и Алена-Фабьена состояния отца (чтобы доказать, что, составляя завещание, Ален был недееспособен). Анушка обвиняет братьев в том, что они намеренно не звали к отцу врачей, чтобы получить над ним полный контроль.

В связи с болезнью Делона и проблемами в семье экс-адвокат артиста Кристоф Айела ходатайствовал за назначение ему куратора. В начале апреля суд города Монтаржи назначил Алену Делону опекуна (не из числа родственников). Он больше не мог распоряжаться недвижимостью и деньгами. Как пишут СМИ, это не из ряда вон выходящая мера, а распространенная во Франции практика. Она предназначена «для защиты пожилого человека и его имущества, когда он находится в затруднительном положении (связанном с изменением физических способностей) и нуждается в помощи».

Считавшийся последним из суперзвезд золотой эры французского кинематографа Ален Делон, как писали СМИ, в последнее время много говорил об уходе из жизни.

Ален Делон принял участие в 179 картинах. Лучшие из них: психологический триллер «Самурай» (1967), «Зорро» (1974), «Месье Кляйн» (1976), роль в котором была отмечена номинацией премии «Сезар», «Тегеран-43» (1980) Александра Алова и Владимира Наумова, «Наша история» (1984) режиссера Бертрана Блие. За этот фильм он был удостоен премии «Сезар».