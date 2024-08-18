Колбасник, военный, актер: как Ален Делон стал главным красавчиком мирового кино

Во Франции в своем доме в возрасте 88 лет скончался Ален Делон, актер, десятилетия удерживавший звание главного секс-символа европейского кино. Ушел артист в окружении родных и близких. Он уже давно не снимался, тяжело болел и даже не скрывал, что рассматривал возможность эвтаназии. И все же для зрители по всему миру запомнят актера другим - лихо скачущим коне, вырубающим врагов с одного удара и влюбляющим в себя барышень от 18 лет до бесконечности. Буквально с одного взгляда.

Ален Делон родился 8 сентября 1935 года, его отцом был владелец кинозала, мать - фармацевт. В три года будущий актер оказался в приемной семье - его родители развелись, мать много работала, поэтому мальчика передали в семью кормилицы Делона. Там он и провел свое детство, получил профессию колбасника и даже успел поработать несколько месяцев по специальности. Потом была служба в армии, после демобилизации - работа официантом. И тогда же Ален Делон задумался об актерской карьере. Он был красив, даже очень, друзья советовали ему попробовать себя на съемочной площадке. Ален Делон последовал совету, успешно прошел пробы и в 1957 году снялся в картине "Когда вмешивается женщина". Успех пришел только в 1960 году, когда артист исполнил главную роль в драме Рене Клемана "На ярком солнце". Через год он снялся в "Рокко и его братья". За роль в фильме "Леопард" артиста номинировали на "Золотой глобус". В 1983 году Ален Делон снялся в советской картине "Тегеран-43", сыграл французского инспектора Фоша. После премьеры в СССР имя актера стало нарицательным, спустя несколько лет группа "Наутилус Помпилиус" выпустила один из главных своих хитов о том, что Ален Делон не пьет одеколон, а предпочитает тройной бурбон. Стоит отметить, что сам артист в пристрастии к спиртному замечен никогда не был, однако в 1984 году сыграл алкоголика в драме "Наша история".

Всего Ален Делон снялся в 133 фильмах и сериалах. Наибольшую известность он получил благодаря образам героев-любовников, которые наиболее ярко воплотил в фильмах "Зорро" и "Черный тюльпан". Но Ален Делон мог быть разным. Например, играл хладнокровного убийцу в "Танцевальной машине" и откровенно смешного обольстителя в "Возвращении Казановы". Критики неоднократно отмечали несомненный талант актера. При этом никакого профильного образования Ален Делон так и не получил. По сути, его единственное образование - полученная в 14 лет профессия колбасника.

Одной из последних ролей актера стал образ Гая Юлия Цезаря в экранизации истории об Астериксе и Обеликсе. Фильм вышел на экраны в 2008 году.

На протяжении всей жизни Алена Делона окружали прекрасные женщины. Он шесть лет встречался с Роми Шнайдер, единственный его официальный брак был актрисой с Натали Бартелеми, впоследствии он состоял в долгих отношениях с Мирей Дарк и Анн Парийо. В 1987 году Ален Делон начал встречаться с фотомоделью Розали фон Бремен и прожил с ней 14 лет.

В последние годы Ален Делон нечасто становился героем публикаций СМИ. Семь лет назад Ален Делон заявил о завершении карьеры. В 2019 году артист перенес инсульт, а затем сделал крайне неоднозначно воспринятое заявление о желании сделать эвтаназию. Артист тяжело болел, у него было диагностировано онкологическое заболевание. Также по некоторым данным у него началась деменция. В начале 2024 года Алена Делона признали ограниченно дееспособным. Месяц назад дочь Алена Делона Анушка обнародовала фото артиста в парикмахерском кресле. Мнения поклонников разделились. Одни говорили, что Ален Делон не потерял свою харизму, несмотря ни на что. Другие говорили, что выставлять фото тяжело больного человека на всеобщее обозрение - это неправильно.

Сегодня Ален Делон ушел. После себя он оставил фильмы, ставшие классикой мирового кинематографа. Также не будет преувеличением сказать, что Ален Делон еще в шестидесятые годы задал стандарты мужской красоты, которые не потеряли актуальности до сих пор.