Сын объяснил, для чего Алибасов затребовал себе шапочку из фольги

Алибасов жаловался на звон и шум в голове, сильные головокружения. Врачи поставили диагноз, прописали лечение. Если рекомендации не соблюдать, есть угроза повторного инсульта. О состоянии создателя группы «На-На» журналистам «Комсомольской Правды рассказал его сын.

«Везде пишут про церебральный атеросклероз. Звучит страшно. Но я погуглил, а это лишь холестериновые бляшки, которые есть у людей гораздо более молодого возраста, чем мой отец. Единственное, чем мы сейчас плотно занимаемся – это шумами в голове отца. Стараемся их сохранить. Да-да, не удивляйтесь. Самое страшное, что на фоне приема таблеток, у отца на несколько дней пропали шумы в голове.В свое время они ему нашептали такие шлягеры как «Фаина», «Шляпа» и многие-многие другие. Это источник вдохновения и отцовский феномен», - рассказал Бари Алибасов-младший.

Сам Алибасов, по словам сына, попросил жену Лену сделать ему алюминиевую шапочку.

Бари-младший отметил, что, раз Бари Каримович шутит и воспринимает ситуацию с юмором, то ситуация не так плоха, и есть повод для оптимизма.

По словам заслуженного артиста России, его здоровью ничего не угрожает.