СМИ: известная исполнительница выставила на продажу пуховик почти за миллион
Ольга Орлова собралась избавиться от брендовых, но не прижившихся по разным причинам в гардеробе вещей. Телеведущая решила продать черный пуховик французского бренда Saint Laurent за 849 400 рублей.
«Состояние отличное. Из новой коллекции, куплен в сентябре 2023 в бутике, не подошел размер», - объяснила она причину продажи.
Также экс-ведущая «Дома-2» продает коктейльное платье Valentino за 352 тысячи рублей, - пишет gazeta.ru со ссылкой на страничку продавца в известном интернет-магазине.
Ольга Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. Пара сыграла свадьбу в декабре 2021 года, а феврале 2023 года у них родилась дочь. Также у нее есть взрослый сын от первого брака.
Ранее бывшая участница поп-группы «Блестящие» Ольга Орлова подарила телеведущей Ксении Бородиной сумку люксового бренда Chanel бордового цвета за 369 тысяч рублей.