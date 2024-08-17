СМИ: известная исполнительница выставила на продажу пуховик почти за миллион

Ольга Орлова собралась избавиться от брендовых, но не прижившихся по разным причинам в гардеробе вещей. Телеведущая решила продать черный пуховик французского бренда Saint Laurent за 849 400 рублей.

«Состояние отличное. Из новой коллекции, куплен в сентябре 2023 в бутике, не подошел размер», - объяснила она причину продажи.

Также экс-ведущая «Дома-2» продает коктейльное платье Valentino за 352 тысячи рублей, - пишет gazeta.ru со ссылкой на страничку продавца в известном интернет-магазине.

Ольга Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. Пара сыграла свадьбу в декабре 2021 года, а феврале 2023 года у них родилась дочь. Также у нее есть взрослый сын от первого брака.

Ранее бывшая участница поп-группы «Блестящие» Ольга Орлова подарила телеведущей Ксении Бородиной сумку люксового бренда Chanel бордового цвета за 369 тысяч рублей.