Продюсер рассказала о болезни Губина

Алена Михайлова работала с Андреем Губиным в период его популярности и была его первым директором. Михайлова в эфире ютуб-шоу FAMETIME TV рассказала, что у певца проблемы не психологического характера. Она лично общается с певцом и считает, что он не выдержал испытание известностью. Об этом пишет Экспресс Газета.

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«Встречалась с ним, разговаривала про то, что он испытывает. Она такая психологического характера эта болезнь, которую никто не может схватить, понять, что делать. Какое-то отклонение, связанное с тем, что слишком рано его нахлобучила вот эта слава! Мне кажется, он слишком рано получил эту дозу звездной болезни, которая его где-то надломила», - объяснила продюсер.

Она помнит Андрея совсем мальчишкой, которого «немножко заносило». Популярность пришла к певцу слишком рано – в его 16 лет.

Андрей Губин давно не может петь. Алена Михайлова надеялась, что артист сможет писать песни, но и это пока что невозможно.

Андрей Губин перестал выступать в 2010 году. Спустя время он рассказал, что ушел со сцены, так как «почувствовал себя некомфортно в этом мире».