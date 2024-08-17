Брухунова похвасталась, что научилась плавать
Молодая супруга Евгения Петросяна с самим юмористом, дочерью и сыном отдыхают курорте. Помимо времяпрепровождения на солнечном пляже и прогулок Татьяна Брухунова решила провести отдых с максимальной пользой. Она наняла тренера и учится плавать. Об этом рассказывает издание thevoicemag.ru.
«Я поплыла! Как не парадоксально, но это случилось через 15 минут от начала первого (!) занятия. Впереди долгий путь, который мне совершенно точно нравится», — похвасталась Татьяна.
Брухунова рассказала, что в детстве трижды предпринимала попытки научиться держаться на воде. Как с тренером в бассейне, так и с родителями на море. Тогда у нее ничего не получилось.
Татьяна Брухунова недавно снова столкнулась с критикой. Она упомянула в интервью, что они с Евгением Петросяном вместе 12 лет назад, что дало основания считать, что их отношения начались, еще когда артист был женат на Елене Степаненко.