Брухунова похвасталась, что научилась плавать

Молодая супруга Евгения Петросяна с самим юмористом, дочерью и сыном отдыхают курорте. Помимо времяпрепровождения на солнечном пляже и прогулок Татьяна Брухунова решила провести отдых с максимальной пользой. Она наняла тренера и учится плавать. Об этом рассказывает издание thevoicemag.ru.

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«Я поплыла! Как не парадоксально, но это случилось через 15 минут от начала первого (!) занятия. Впереди долгий путь, который мне совершенно точно нравится», — похвасталась Татьяна.

Брухунова рассказала, что в детстве трижды предпринимала попытки научиться держаться на воде. Как с тренером в бассейне, так и с родителями на море. Тогда у нее ничего не получилось.

Татьяна Брухунова недавно снова столкнулась с критикой. Она упомянула в интервью, что они с Евгением Петросяном вместе 12 лет назад, что дало основания считать, что их отношения начались, еще когда артист был женат на Елене Степаненко.