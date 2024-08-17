Пригожин оценил идею лишить артистов-иноагентов роялти

Иосиф Пригожин прокомментировал предложение депутата Госдумы Александра Хинштейна лишить артистов-иноагентов выплат от стриминговых сервисов. Продюсер убежден, что сама идея является просто кошмаром, передает НСН.

Пригожин обратил внимание на то, что помимо артистов признанных иноагентами, есть и авторы этих песен, которые ни в чем не виноваты.

«Отключить от российских стриминговых сервисов можно, например, от Яндекса, VK и так далее. Есть нюанс: помимо исполнителей есть еще и авторы, которые могут быть непричастны ни к чему плохому. Надо искать решения! Я вообще считаю, что те, кто начал блокировать музыкантов, перешли черту приличия. Лишать музыкантов права быть, петь песни и радовать людей — просто кошмар, — отметил Пригожин.

Тем более, что роялти, получаемые со стриминговых сервисов, не является основным доходом артистов.

«Запрет монетизации - трехкопеечная история. Концерты - основной способ заработка артистов», - резюмировал он.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что ему по-человечески жаль певицу Ларису Долину, которая стала жертвой мошенников.

Пригожин вспомнил, что композитора Раймонда Паулса однажды тоже обманули злоумышленники на деньги. Также на аферу попалась семья и самого Пригожина