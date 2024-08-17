В возрасте 39 лет скончался рэпер BeatKing
Умер рэпер и продюсер BeatKing, значимый представитель клубной хип-хоп сцены Хьюстона. Его самобытный стиль и умение создавать хиты сделали его популярной фигурой в рэп-сообществе.
О факте смерти музыканта сообщила его менеджер в социальных сетях.
BeatKing был лучшей частью клуба на протяжении более десяти лет. Он продюсировал и работал со многими артистами, так что его звучание будет жить вечно. Он любил своих дочерей, свою музыку и своих поклонников. Мы будем любить его всегда. Таша Фелдер менеджер артиста
Буквально в прошлом месяце BeatKing выпустил свой последний альбом Never Leave Houston on a Sunday.
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