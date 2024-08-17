Боня вновь готовит себя и мать к пластическим операциям

Виктория Боня в прошлом году сделала липосакцию подбородка в Дубае, а потом в «лисьи глазки» в Лос-Анджелес. После этого она уговорила лечь под нож хирурга в Дубае и свою маму. Об этом информирует портал vokrug.tv.

Несмотря на то, что Боня обращалась к одному из самых популярных хирургов в США и вмешательство обошлось ей в почти 30 миллионов рублей, чуда не произошло. Напротив, поклонники заметили множество ранее не замеченных дефектов. Так, фолловеры пишут, что у Бони «все лицо в буграх».

Боня прокомментировала ситуацию. Как оказалось, в появление этих «бугров» виновен врач из Дубая. По его же вине обезображено лицо матери Виктории.

Теперь блогер договорилась с доктором из Америки, и она с мамой полетит в США исправлять последствия неудачной пластики.

«Только что говорила с доктором, он сказал, что исправит и мой подбородок, и маму!», - заявила телеведущая.

Ранее Виктория Боня пожелала хейтерам, которые критиковали ее «старую» шею, попытаться дожить до такого же возраста. При этом она усомнилась, что недоброжелатели к этому времени не «скрючатся от рака».