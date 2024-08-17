Блогер Никита Серовски потратил на свадьбу порядка 12 млн рублей

Блогер Никита Серовски потратил на организацию свадьбы порядка 12 млн рублей. Мероприятие прошло в отеле на Алтае, пишет Telegram-канал SHOT.

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По данным канала, блогер и его возлюбленная Полина потратили миллион рублей на декор. Значительная часть бюджета ушла на банкет, оплату проживания в отеле для новобрачных и их гостей.

На свадьбе были замечены блогер Артем Чекалин, телеведущая Ксения Бородина и другие звезды. К их услугам были бани, бассейн с подогревом, просторная терраса с лежаками и видом на Катунь, тренажёрный зал, ресторан KLEVER.

Кроме того, блогер оплатил перелеты, трансфер до отеля, отдал за платье для невесты 430 тыс. рублей. Общая сумма расходов составила порядка 12 млн рублей, констатировали журналисты.

Ранее сообщалось, что свадьба с 31-летней актрисой Катериной Ковальчук обошлась 43-летнему известному комику Гарику Харламову в 5 млн рублей.

Телеведущему удалось сократить расходы за счет того, что торжественное мероприятие прошло в поместье, принадлежащем его другу.