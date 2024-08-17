Семенович рассказала о своем видении брачного контракта

Анна Семенович была гостьей «Шоу Воли». Звезда рассказала о личном – Анна сейчас встречается с мужчиной по имени Денис, который, по ее словам, разводится с прежней семьей и готовится к переезду в Россию.

Исполнительница рассказала своем видении возможного брачного контракта, пишет gazeta.ru.

«Все, что мое — это мое, все, что его — делим пополам, а дети остаются со мной», — сообщила она.

Семенович предложила девушкам выбирать будущего супруга, ориентируясь на его недостатки.

«И если вам с этими минусами нормально, то вы сживетесь. У каждого человека есть как светлая, так и темная сторона. Я, например, очень контролирующая, я собственница, мне все нужно знать», — призналась она.

Ранее музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов заявил, что певица Анна Семенович пользуется популярностью на частных мероприятиях, вечеринках и телевизионных шоу. По словам Дворцова, Семенович получает от 1,2–1,3 млн до 1,5 млн рублей.