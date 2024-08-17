Кудрявцева и Гордон собрали гуманитарную помощь детям из Курска

Лера Кудрявцева и Катя Гордон вместе с блогерами Кариной Палецких и Викторией Демидовой подключились к движению помощи детям, эвакуированным из Курской области. Через благотворительное движение «Здоровое Отечество» они передали детям одежду из предоставленного списка необходимых вещей, в том числе теплую, средства гигиены и сладости.

Гордон организовывала сбор и через собственный благотворительный фонд, пишет gazeta.ru.

«Спасибо каждому, кто сделал посильный перевод в наш фонд на любую из акций помощи детям. Чем больше вы нам помогаете — тем больше крутых дел для детей всего мира мы можем сделать!» — сказала она.

Ранее Лера Кудрявцева пожаловалась на последствия операции. Телеведущая перенесла хирургическое вмешательство в феврале, но до сих пор колено не сгибается полностью.