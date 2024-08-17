Малышева рассказала, как ей удается сохранять стройную фигуру

Елена Малышева ранее говорила, что держит себя в форме благодаря дробному питанию. Но недавно в эфире шоу «Жить здорово!» звезда призналась, что не набирает вес благодаря специальным уколам.

© РИА Новости

Как видно, тем самым, при помощи которых избавились от лишних килограммов другие звезды. Об этом пишет Экспресс Газета.

«Вы не думайте, что я какая-то другая. Я с лета прошлого года принимаю те препараты, которые сделали революцию. Это уколы один раз в неделю. Я их колю в живот… Я тоже такой же человек, который худеет и поправляется. Многие этого не замечают, потому что я правильно одеваюсь», — призналась теледоктор

При этом хорошо известно, что у инъекций для сброса веса есть серьезные побочные эффекты. Так, Дана Борисова жалуется на проблемы со здоровьем после курса препарата.

У врача и телеведущей Елены Малышевой есть огромный особняк в пригороде Нью-Йорка. По информации источника, Малышева приобрела этот дом в 2016 году за 6,4 миллиона долларов.