Малышева рассказала, как ей удается сохранять стройную фигуру
Елена Малышева ранее говорила, что держит себя в форме благодаря дробному питанию. Но недавно в эфире шоу «Жить здорово!» звезда призналась, что не набирает вес благодаря специальным уколам.
Как видно, тем самым, при помощи которых избавились от лишних килограммов другие звезды. Об этом пишет Экспресс Газета.
«Вы не думайте, что я какая-то другая. Я с лета прошлого года принимаю те препараты, которые сделали революцию. Это уколы один раз в неделю. Я их колю в живот… Я тоже такой же человек, который худеет и поправляется. Многие этого не замечают, потому что я правильно одеваюсь», — призналась теледоктор
При этом хорошо известно, что у инъекций для сброса веса есть серьезные побочные эффекты. Так, Дана Борисова жалуется на проблемы со здоровьем после курса препарата.
У врача и телеведущей Елены Малышевой есть огромный особняк в пригороде Нью-Йорка. По информации источника, Малышева приобрела этот дом в 2016 году за 6,4 миллиона долларов.