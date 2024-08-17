Священник рассказал о раскаянии Насти Ивлеевой

Священник Павел Островский рассказал, что блогерша Анастасия Ивлеева смогла прийти к раскаянию после скандальной «голой» вечеринки. Об этом он побеседовал с фигуристкой Евгенией Медведевой.

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По мнению Островского, Ивлеева поняла, что возгордилась и потеряла себя, и смогла признать свои ошибки и раскаялась. Сейчас, уверен священнослужитель, блогерша вернулась к своему старому образу. Он напомнил, что в начале карьеры Ивлеева была просто «Настей».

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«Она была очень искренняя, довольно простая, и правда эта привлекала людей. А потом в какой-то момент пропала та Настя и появилась «Анастасия Ивлеева», — поделился Островский мнением о том, что Ивлеева стала заложницей образа.

Кроме того, предупредил он, на месте Ивлеевой мог оказаться кто угодно, поскольку все люди порой ошибаются.

В декабре 2023 года Ивлеева устроила «голую вечеринку» в московском клубе «Мутабор». Гости мероприятия должны были прийти в таком виде, будто на них нет одежды. Вечеринку посетили многие представители российского шоу-бизнеса, в том числе Филипп Киркоров, певица Лолита. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Впоследствии многие артисты, посетившие вечеринку, столкнулись с отменой концертов и лишились рекламных контрактов. Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей.

Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась возбуждать дело против нового заведения блогерши Анастасии Ивлеевой за слоган «Suck it», который переводится на русский как «соси это».