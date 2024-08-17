Лидер группы «Мираж» рассказал о трагедии на концерте

Алексей Горбашов, Лидер и музыкант группы «Мираж», которая сейчас вновь набирает популярность, рассказал журналистам о запомнившихся концертах из прошлого времени. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

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«Наш первый концерт состоялся на стадионе в городе Целинограде. В то время это был провинциальный, ничем не приметный городок на севере Казахстана, где по пыльным улицам гуляли коровы. Я помню, кого-то из музыкантов в гостинице даже покусали клопы. Сейчас этот город не узнать: в 1997 году он стал столицей Казахстана», - сказал Горбашов.

Навсегда осталась в памяти музыкантов и трагическая история с выступлением в Батуми.

«Сцена была установлена прямо на стадионе, и в какой-то момент зрители буквально хлынули с трибун на поле и в прямом смысле слова снесли ее вместе с оборудованием. Началась давка, в результате которой появились пострадавшие. Смотреть на происходящее было очень страшно».

Группа «Мираж» существует с 1986 года. За эти годы состав коллектива, как и репертуар, постоянно менялся. Но многие его хиты остаются до сих пор актуальными и популярными.