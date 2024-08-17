Кевин Спейси отказался съезжать из своего особняка, проданного с молотка

Американский актер Кевин Спейси отказался съезжать из особняка в Балтиморе после его продажи на аукционе за долги. Новым владельцем шикарного жилья стал бывший муж Бритни Спирс инвестор Сэм Асгари.

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Инвестор приобрел роскошный дом Спейси на аукционе, однако Спейси не признал свой проигрыш и отказывается покидать особняк. Мужчина запросил на переезд шесть месяцев и при этом «не предложил никакой компенсации».

Роскошное имущество было продано за 3,24 миллиона долларов. Продажа осуществлялась в стенах окружного суда Балтимора и длилось менее десяти минут. Общая площадь особняка составляет 835 квадратных метров. В нем пять этажей, шесть спален и семь ванных комнат. Кроме того, в пространстве есть сауна, кинотеатр и терраса на крыше.

На данный момент между адвокатами обеих сторон проходят переговоры, пишет The New York Post.

Спейси неоднократно становился фигурантом секс-скандалов. Актера обвиняли в сексуальных домогательствах не менее 15 человек. Среди них девять членов съемочной группы сериала «Карточный домик», в котором Спейси играл главную роль, и актер Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет. Однако в октябре 2022 года присяжные заседатели в суде нью-йоркского района Манхэттен оправдали голливудского актера по делу о сексуальных домогательствах.