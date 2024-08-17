Кевин Спейси отказался съезжать из своего особняка, проданного с молотка
Американский актер Кевин Спейси отказался съезжать из особняка в Балтиморе после его продажи на аукционе за долги. Новым владельцем шикарного жилья стал бывший муж Бритни Спирс инвестор Сэм Асгари.
Инвестор приобрел роскошный дом Спейси на аукционе, однако Спейси не признал свой проигрыш и отказывается покидать особняк. Мужчина запросил на переезд шесть месяцев и при этом «не предложил никакой компенсации».
Роскошное имущество было продано за 3,24 миллиона долларов. Продажа осуществлялась в стенах окружного суда Балтимора и длилось менее десяти минут. Общая площадь особняка составляет 835 квадратных метров. В нем пять этажей, шесть спален и семь ванных комнат. Кроме того, в пространстве есть сауна, кинотеатр и терраса на крыше.
На данный момент между адвокатами обеих сторон проходят переговоры, пишет The New York Post.
Спейси неоднократно становился фигурантом секс-скандалов. Актера обвиняли в сексуальных домогательствах не менее 15 человек. Среди них девять членов съемочной группы сериала «Карточный домик», в котором Спейси играл главную роль, и актер Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет. Однако в октябре 2022 года присяжные заседатели в суде нью-йоркского района Манхэттен оправдали голливудского актера по делу о сексуальных домогательствах.