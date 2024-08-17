Блогерша Болгар обвинила Павла Дурова в многочисленных изменах

Россиянка Ирина Болгар, доказавшая, что создатель Telegram Павел Дуров является отцом ее троих детей, обвинила его в многочисленных изменах. Ее цитирует «Пятый канал».

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На своей странице в социальной сети блогерша заявила, что поймала бывшего партнера на измене с помощью плюшевого медвежонка. Фото с детской игрушкой опубликовала в своем личном блоге популярная модель, и Болгар вспомнила, что именно такого эксклюзивного медведя они с Павлом дарили их дочери Лее.

Дуров заявил, что имеет более 100 биологических детей

После этого, говорит Болгар, ей написали другие женщины, якобы состоявшие в отношениях с предпринимателем.

«Мне написали многие люди..., присылая фото и сканы переписки, свидетельствующие о параллельных отношениях...» — пишет она.

Болгар утверждает, что познакомилась с Дуровым летом 2012 года. Спустя полгода они начали жить вместе, а в декабре 2013 года у пары родился первый ребенок — дочь Лея. В январе 2016 года в Санкт-Петербурге появился на свет сын Даниэль, а в сентябре 2017-го — Давид.

В начале августа Болгар предоставила доказательства, что Дуров — отец ее детей.

Ранее Дуров опубликовал пост, в котором признался, что у него более 100 биологических детей, которые живут в 12 странах.