Волочкова рассказала об опасном происшествии

У Анастасии Волочковой давняя любовь к стилю «дорого-богато». Ремонт в ее особняке она контролировала самостоятельно, с большим вниманием к деталям. Так, когда-то она приобрела для одного из помещений дома огромную хрустальную люстру, которую она сравнивала с той, что украшает Большой театр.

И вот накануне тяжелый светильник упал, не выдержав веса хрусталя. К счастью, в этот момент людей рядом не было. Люстра безнадежно разбита, но балерина обратилась в салон света, и скоро ей привезут новую, сообщает издание vokrug.tv.

«В моем большом театре домашнем упала люстра. Которая висела 8,5 лет. Упала она от тяжести хрусталя… В Большом театре, в котором я танцевала, огромную люстру в партере украли при реконструкции. Я обратилась в тот салон света, где я покупала мою люстру. Мне подобрали еще более красивую люстру», - рассказала Анастасия.

Ранее, когда стало известно, что Лариса Долина стала жертвой украинских мошенников, Волочкова призналась, что и сама пострадала от злоумышленников, которые пытались получить доступ к ее счетам. Балерина поддержала певицу и призналась в любви к ней.

Более того, Анастасия ответила россиянам, осудившим дизайн квартиры Долиной.