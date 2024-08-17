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На фоне истории с квартирой Долина подняла цену на свои выступления

Ларису Долину обманули мошенники — они смогли убедить певицу продать квартиру и перевести 200 миллионов рублей на «безопасные счета».

Долина подняла цену на свои выступления
© РИА Новости

После этого, как пишет Телеграм-канал Mash, стоимость концертов звезды выросла в два с половиной раза - 4 миллиона рублей против 1,5 миллионов весной. Супруг Долиной ведет контроль над ее концертным графиком и даже сам изучает предложения с выступлениями на корпоративах.

Предположительно, потеря 200 миллионов восполнится благодаря шумихе в прессе и всплеску внимания к Долиной.

Накануне Лариса Долина рассказала о своем самочувствии после обмана мошенников, которым артистка отдала столичную квартиру и 200 млн рублей.

«Меня невозможно сломать. Никому это никогда не удавалось и не удастся», - заявила исполнительница.
Шоу-бизнес
Лариса Долина
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