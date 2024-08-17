У жены футболиста Тарасова появились проблемы с налоговой

У Анастасии Костенко еще весной налоговики обнаружили крупный долг - сообщалось, что модель не выплатила налоговой более 1,6 миллиона рублей.

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Но сама супруга Дмитрия Тарасова тогда публично заявила, что в ее бухгалтерии полный порядок, и это ошибка налогового ведомства. Ей начислили налоги за автомобиль, которого у нее никогда не было.

Анастасия тогда планировала «разбираться» с ФНС. Однако долг за многодетной мамой по-прежнему числится, а накануне ей заблокировали счета.

Как пишет Экспресс Газета, многие фолловеры, которые помнят не слишком джентельменское поведение Дмитрия при разводе с Ольгой Бузовой, считают, что его семью настиг «бумеранг судьбы»

«Тарасов, не надо было машину у Оленьки отбирать, не пришлось бы расплачиваться за чужую, это явно бумеранг», приводит издание один из комментариев подписчиков.

Напомним, что у Тарасова сейчас третий брак. Он был женат на Оксане Пономаренко в 2008-2012 годах, у пары есть дочь Ангелина 2009 года рождения. Затем Дмитрий вступил в брак с Ольгой Бузовой, а после нее – с моделью Анастасией Костенко, пара воспитывает четверых детей.