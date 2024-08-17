Кондулайнен отреагировала на слухи о своей болезни

Елена Кондулайнен в 2020 году перенесла инсульт, после которого долго восстанавливалась. Но курс реабилитации помог, и звезда вернулась к работе.

А весной этого года Елена во время отдыха на египетском курорте Шарм-эль-Шейх сломала ногу. Актриса неудачно упала на длинной лестнице, ведущей со скалы вниз к морю. Полетела вниз, пересчитав все ступеньки. Итог - перелом ноги и операция в местной больнице. Домой Кондулайнен вернулась в гипсе.

После этого в СМИ и социальных сетях стала появляться информация о якобы тяжелом состоянии 66-летней артистки. Обсуждалось, что у нее появились проблемы с речью и слухом, и даже что она не встает с постели.

Журналисты «Комсомольской Правды» поговорили с Кондулайнен и убедились, что слухи действительности не соответствуют. После перелома не осталось даже хромоты, и Елена ждет начала сезона в своем Театре Луны.

«Знаю, что после некоторых публикаций в прессе обо мне стали беспокоиться любимые зрители. Не волнуйтесь – жива-здорова, счастлива. Сейчас готовлюсь к началу нового театрального сезона в любимом театре. Оттуда звонят друзья, обещают новые роли», - рассказала звезда.

Художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов, в свою очередь, рассказал, что в культурном учреждении, где работает артистка, в настоящий момент нет обновленной официальной информации о ее здоровье.