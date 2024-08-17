Отдавшая 200 млн мошенникам Долина рассказала о своем состоянии

Отдавшая 200 млн рублей телефонным мошенникам певица Лариса Долина рассказала, как справляется после случившегося инцидента. Народная артистка призналась, что ей гораздо легче, благодаря поддержке друзей.

Исполнительницу хита «Погода в доме» поддерживают друзья и близкие. Это придало артистке сил двигаться дальше.

«Меня невозможно сломать. Никому это никогда не удавалось и не удастся. Меня поддерживают все, потому что это мои друзья», — заявила она в интервью «Известиям».

Появились подробности аферы с квартирой Ларисы Долиной

Напомним, Ларису Долину развели телефонные мошенники по стандартной схеме. Она продала свою квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей и часть денег перевела на «безопасный счет», а остальное передала наличными женщине-курьеру. 13 августа в квартиру пытались проникнуть новые владельцы, после чего о произошедшем стало известно в СМИ. Кроме того, у артистки обманом выманили еще около 70 миллионов рублей.

Пользователи Сети начали высмеивать ситуацию, в которую попала звезда. С ней активно создают мемы и юмористические видео.

Ранее адвокат Сергей Жорин допустил, что Лариса Долина может лишиться и квартиры, и денег. По его словам, полиции предстоит установить, действовали ли покупатели в одной связке с мошенниками.