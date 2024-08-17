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«Меня невозможно сломать»: отдавшая 200 млн мошенникам Долина рассказала о своем состоянии

Отдавшая 200 млн рублей телефонным мошенникам певица Лариса Долина рассказала, как справляется после случившегося инцидента. Народная артистка призналась, что ей гораздо легче, благодаря поддержке друзей.

Отдавшая 200 млн мошенникам Долина рассказала о своем состоянии
© Passion.ru

Исполнительницу хита «Погода в доме» поддерживают друзья и близкие. Это придало артистке сил двигаться дальше.

«Меня невозможно сломать. Никому это никогда не удавалось и не удастся. Меня поддерживают все, потому что это мои друзья», — заявила она в интервью «Известиям».

Появились подробности аферы с квартирой Ларисы Долиной

Напомним, Ларису Долину развели телефонные мошенники по стандартной схеме. Она продала свою квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей и часть денег перевела на «безопасный счет», а остальное передала наличными женщине-курьеру. 13 августа в квартиру пытались проникнуть новые владельцы, после чего о произошедшем стало известно в СМИ. Кроме того, у артистки обманом выманили еще около 70 миллионов рублей.

Пользователи Сети начали высмеивать ситуацию, в которую попала звезда. С ней активно создают мемы и юмористические видео.

Ранее адвокат Сергей Жорин допустил, что Лариса Долина может лишиться и квартиры, и денег. По его словам, полиции предстоит установить, действовали ли покупатели в одной связке с мошенниками.

Шоу-бизнес
Лариса Долина
Сергей Жорин
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