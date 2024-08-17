«Не вынесли урок?»: кто из звезд «голой» вечеринки не помогает Курску

После «голой» вечеринки российские звезды приложили немало усилий, чтобы очистить свою репутацию и продолжить карьеру. Однако некоторые из них, как пишут пользователи Сети, «не усвоили урок» и молчат о событиях в Курской области. Кто из звезд «голой» вечеринки игнорирует жителей региона?

Кто из звезд «голой» вечеринки молчит о Курской области

Организатор «голой» вечеринки Анастасия Ивлеева молчит о ситуации в Курской области. Нет ни поста, ни сообщений в ее соцсетях о переводе средств благотворительным организациям. При этом священник Павел Островский рассказал, что блогер смогла прийти к раскаянию. По его мнению, Ивлеева поняла, что возгордилась и потеряла себя, и смогла признать свои ошибки и раскаялась. Сейчас, уверен священнослужитель, звезда вернулась к своему старому образу, который был в начале карьеры.

Актер Скляр обратился к жителям Курской области

Народный артист РФ Филипп Киркоров не только не участвует в благотворительных акциях в поддержку Курской области, но и не публиковал постов о происходящих событиях. Пользователи Сети призывают артиста обратить внимание на ситуацию в приграничном регионе. Российская аудитория недоумевает, почему Киркоров молчит. Сам же певец хранит молчание относительно ситуации в Курской области.

Пришедшая на «голую» вечеринку в компании мужа рэпера Джигана Оксана Самойлова также не публиковала в соцсетях никаких комментариев о ситуации в Курской области. Ее супруг поступил аналогичным образом.

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) после скандального концерта ушла в тень. Артистка не прервала молчание даже на фоне трагедии в Курской области.

Молчит и исполнительница хита «Царица» Анна Асти. В день атаки ВСУ на российский регион артистка анонсировала свои гастроли. Интересно, что после «голой» вечеринки артистка открыла благотворительный фонд «Феникс», который ранее помогал пострадавшим жителям Курской области.

Нет комментариев и от рэпера Vacio (Николай Васильев), который пришел на «голую» вечеринку в одном носке Balenciaga, надетом на гениталии. Его соцсети не обновляются. В СМИ распространялись слухи, что музыкант покинул РФ. Последний раз его соцсети обновлялись в конце апреля.

«Не вынесли урок?» — недоумевают пользователи Сети, наблюдая за молчанием звезд.

Кто из звезд «голой» вечеринки помог Курской области

Алена Водонаева, появившаяся на «голой» вечеринке в обтягивающем платье-сетке, ведет Telegram-канал VODA, в котором разместила пост, призвав неравнодушных людей не оставаться в стороне от проблем жителей Курской области. Она предложила финансово поддержать курское отделение Красного Креста.

Журналистка Ксения Собчак после атаки ВСУ на Курскую область напомнила о своем проекте по расселению жителей приграничных территорий. Она написала в Telegram-канале «Кровавая барыня», что не ограничивается помощью только жителям Белгородской и Брянской областей и сейчас помочь с расселением может и жителям Курской области.

Лолита Милявская рассказала, что благодаря посту телеведущей Иды Галич узнала, как поучаствовать в судьбе курян. Она призвала не оставаться в стороне, ведь помочь легко.

Дима Билан, также побывавший на «голой» вечеринке, пожертвовал крупную сумму в фонд Красного Креста и направил помощь для пунктов временного размещения. Он поддержал курян в соцсети, подчеркнув, что не может оставаться равнодушным к горю.