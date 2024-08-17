«Не вынесли урок?»: кто из звезд «голой» вечеринки не помогает Курску

После «голой» вечеринки российские звезды приложили немало усилий, чтобы очистить свою репутацию и продолжить карьеру. Однако некоторые из них, как пишут пользователи Сети, «не усвоили урок» и молчат о событиях в Курской области. Кто из звезд «голой» вечеринки игнорирует жителей региона?
Кто из звезд «голой» вечеринки молчит о Курской области
Организатор «голой» вечеринки Анастасия Ивлеева молчит о ситуации в Курской области. Нет ни поста, ни сообщений в ее соцсетях о переводе средств благотворительным организациям. При этом священник Павел Островский рассказал, что блогер смогла прийти к раскаянию. По его мнению, Ивлеева поняла, что возгордилась и потеряла себя, и смогла признать свои ошибки и раскаялась. Сейчас, уверен священнослужитель, звезда вернулась к своему старому образу, который был в начале карьеры.
Актер Скляр обратился к жителям Курской области
Народный артист РФ Филипп Киркоров не только не участвует в благотворительных акциях в поддержку Курской области, но и не публиковал постов о происходящих событиях. Пользователи Сети призывают артиста обратить внимание на ситуацию в приграничном регионе. Российская аудитория недоумевает, почему Киркоров молчит. Сам же певец хранит молчание относительно ситуации в Курской области.
Пришедшая на «голую» вечеринку в компании мужа рэпера Джигана Оксана Самойлова также не публиковала в соцсетях никаких комментариев о ситуации в Курской области. Ее супруг поступил аналогичным образом.
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) после скандального концерта ушла в тень. Артистка не прервала молчание даже на фоне трагедии в Курской области.
Молчит и исполнительница хита «Царица» Анна Асти. В день атаки ВСУ на российский регион артистка анонсировала свои гастроли. Интересно, что после «голой» вечеринки артистка открыла благотворительный фонд «Феникс», который ранее помогал пострадавшим жителям Курской области.
Нет комментариев и от рэпера Vacio (Николай Васильев), который пришел на «голую» вечеринку в одном носке Balenciaga, надетом на гениталии. Его соцсети не обновляются. В СМИ распространялись слухи, что музыкант покинул РФ. Последний раз его соцсети обновлялись в конце апреля.
«Не вынесли урок?» — недоумевают пользователи Сети, наблюдая за молчанием звезд.
Кто из звезд «голой» вечеринки помог Курской области
Алена Водонаева, появившаяся на «голой» вечеринке в обтягивающем платье-сетке, ведет Telegram-канал VODA, в котором разместила пост, призвав неравнодушных людей не оставаться в стороне от проблем жителей Курской области. Она предложила финансово поддержать курское отделение Красного Креста.
Журналистка Ксения Собчак после атаки ВСУ на Курскую область напомнила о своем проекте по расселению жителей приграничных территорий. Она написала в Telegram-канале «Кровавая барыня», что не ограничивается помощью только жителям Белгородской и Брянской областей и сейчас помочь с расселением может и жителям Курской области.
Лолита Милявская рассказала, что благодаря посту телеведущей Иды Галич узнала, как поучаствовать в судьбе курян. Она призвала не оставаться в стороне, ведь помочь легко.
Дима Билан, также побывавший на «голой» вечеринке, пожертвовал крупную сумму в фонд Красного Креста и направил помощь для пунктов временного размещения. Он поддержал курян в соцсети, подчеркнув, что не может оставаться равнодушным к горю.
«Курск! Курская область! Слежу за новостями! Я с вами! Люди лишаются своих домов, пытаются эвакуироваться из опасных зон! Приезжают буквально ни с чем в пункты временного размещения! Власти делают все, что в их силах, для того чтобы помочь пострадавшим, но это наша общая беда, мимо которой лично я пройти не могу. <...> Куряне, держитесь! Все будет хорошо! Своих не бросаем!» — написал Билан в своем Telegram-канале.