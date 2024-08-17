Shaman рассказал, как смог похудеть более чем на 20 кг

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в интервью Елизавете Ридель признался, что в 15-летнем возрасте весил 92 килограмма. Сбросить вес исполнителю помогла воля и снижение количества потребляемых калорий. 32-летний Дронов рассказал, что в 2022 году его вес составлял около 76 килограммов, после чего он еще больше похудел. Также певец отметил, что сейчас во время написания песен, иногда забывает поесть.

Правило только одно: «кормушку» закрываешь на замок, и все. Бриллиантовое правило! Понятно, дефицит калорий. Другого не придумали. Когда я работаю, или чем-то интересным занимаюсь, забываю поесть, — рассказал в интервью исполнитель.

Ранее SHAMAN приехал в Токмак и посетил Запорожскую атомную электростанцию, где дал концерты для работников и российских военнослужащих. Музыкант провел творческие встречи 13 и 14 августа. Также исполнитель хотел собственными глазами увидеть восстановление Мариуполя. SHAMAN устроил благотворительный сольный концерт для горожан.

До этого SHAMAN рассказал, что перевел один миллион рублей жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов со стороны Украины. Музыкант подчеркнул, что своих не бросает. Он назвал ситуацию под Курском одной бедой на всех. SHAMAN также обратился к россиянам, призвав распространить реквизиты Красного Креста и поддерживать пострадавших «словом и делом».