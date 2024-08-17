Том Круз купил квартиру в таинственном «доме мафиози» за $223 млн

Голливудский актер Том Круз купил квартиру в самом таинственном здании Лондона One Hyde Park Building, который называют «домом мафиози», за $223 млн, пишет RadarOnline. Апартаменты звезды занимают целый этаж на самом верху «эксклюзивного строения с пуленепробиваемыми окнами» недалеко от Букингемского дворца, всего в нескольких километрах от Церкви саентологии в Лондоне, говорится в сообщении.

Это здание возвышается над Лондоном, но никому не позволено знать, кто там живет. Годами ходили слухи, что там скрываются все, от торговцев оружием до находящихся в бегах диктаторов и могущественных нефтяных баронов. Теперь Круз собрался переехать в новую квартиру на постоянное место жительства на фоне слухов о его романе с 26-летней однорукой певицей Викторией Канал, — пишет издание.

В сообщении также говорится, что Круза несколько раз видели с Канал, после чего появилась информация, что их отношения накаляются. Сама Канал роман с Крузом опровергла.

Ранее появились сообщения, что Круз и испанская певица Канал могли перейти черту дружбы. Роман между ними не исключен. Круз даже пригласил исполнительницу на съемочную площадку последней части фильма «Миссия невыполнима», чем шокировал коллег. Певица провела на площадке большую часть дня, что стало поводом для разговоров о романе. Виктория Канал намного моложе Тома Круза. Разница в возрасте между ними составляет более 35 лет.По данным источников, пара встречалась минимум пять раз и прекрасно ладила. Также есть сведения, что Канал побывала в роскошных апартаментах Круза в Лондоне.