Пелагея выиграла суд у бывшего мужа

Певица Пелагея (Полина Смирнова) выиграла суд у бывшего мужа Ивана Телегина и добилась снятия запрета на выезд за границу своей семилетней дочери Таисии. Об этом сообщает StarHit.

Напомним, что в конце мая дочь Пелагеи не смогла улететь с бабушкой на каникулы в Турцию, поскольку ее отец наложил запрет на выезд ребенка за границу. Данный факт выяснился только в аэропорту. В результате Пелагея обратилась в суд с просьбой снять запрет на выезд Таисии.

Сегодня, 16 августа, Одинцовский суд принял решение в пользу Пелагеи.

«Согласно решению суда, которое должно быть исполнено немедленно, теперь дочь Пелагеи Таисия сможет выезжать за пределы РФ вне зависимости от мнения отца вплоть до совершеннолетия», — рассказал StarHit адвокат певицы Филипп Рябченко.

По его словам, Телегин пытался оспорить иск до последнего, утверждая, что опасается, что Пелагея вывезет Таисию за границу на ПМЖ и он не сможет выполнять свои родительские функции.