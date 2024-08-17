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Последними словами актера Мэттью Перри была просьба дать ему наркотиков

Стали известны последние слова звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри. Об этом пишет Page Six со ссылкой на судебные документы.

Стали известны последние слова звезды «Друзей» Мэттью Перри
© Газета.Ru

Перри попросил своего давнего помощника Кеннета Ивамасу: «Дай мне большую дозу».

Актер имел в виду анестетик кетамин. Это произошло незадолго до того, как Перри нашли лицом вниз и без сознания в бассейне 28 октября 2023 года.

Известно, что Перри попросил Ивамасу дать ему первую дозу кетамина в 8:30 утра 28 октября. Вторую дозу он получил примерно через четыре часа, когда смотрел фильм. После он попросил Ивамасу дать ему третью — большую — дозу и подготовить джакузи.

Актер до этого рассказывал об официальном использовании кетамина для лечения депрессии, однако известно, что он начал злоупотреблять этим препаратом за месяц до трагедии.

59-летнему Ивамасе и еще четырем людям были предъявлены обвинения по делу Перри.

Также выяснилось, что Перри покупал наркотики у «кетаминовой королевы Лос-Анджелеса» Джасвин Сангхи.

Ранее стало известно о тяжелом состоянии Мэттью Перри в последние недели жизни.

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Мэттью Перри