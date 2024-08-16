Вайкуле обратилась к Макаревичу*

Лайма Вайкуле поблагодарила Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) за выступление на своем фестивале. Об этом стало известно из соцсетей.

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Певица Лайма Вайкуле выложила совместное выступление с Андреем Макаревичем* — они исполнили на сцене фестиваля «Laima Rendezvous Jūrmala 2024» песню «Пустым обещаньям и сказкам не верьте».

«Спасибо, Андрей*, за твои прекрасные песни и счастье быть с тобой на одной сцене!» — подписала кадры она.

Пользователи в комментариях поблагодарили артистов за творчество: «Очень сильно понравилась песня», «Лайма, прекрасный дуэт. Ждала его больше всего в этом году!».

Напомним, фестиваль Лаймы Вайкуле прошел в Юрмале с 26 по 28 июля в концертном зале Дзинтари. На нем выступили Верка Сердючка, победитель «Евровидения» NEMO, Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) и многие другие.

Ранее мы писали о том, что Андрей Макаревич* исполнил гимн Израиля на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.

*признан иноагентом на территории РФ.