Татьяну Буланову предостерегли о грозящей опасности

В новом выпуске реалити-шоу "Место силы" гостьей станет певица Татьяна Буланова. Об этом "Газете.Ru" сообщила пресс-служба телеканала ТВ-3.

Съемки эпизода прошли в Санкт-Петербурге. Буланова призналась, что участники проекта были ей симпатичны и она не боялась раскрыться им. Один из участников шоу экстрасенсов Андрей Бицуев решил предостеречь Татьяну Буланову о грозящей опасности - ей нужно избегать лишних людей.

"Вам надо быть настороже, и в дом не пускать тех людей, в которых вы не уверены!" - сказал он.

Весной Татьяна Буланова показала, как выглядит ее 17-летний сын от футболиста Владислава Радимова.

Буланова и Радимов развелись в 2016 году после 11 лет брака. Певица подчеркивала, что регулярно получает алименты от экс-супруга, и во время пандемии коронавируса, когда исполнительница практически лишилась работы, эти деньги очень пригодились — звезда могла спокойно содержать на них сына-подростка.