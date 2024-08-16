Анна Калашникова купила квартиру за 250 миллионов рублей в Москве

Артист Прохор Шаляпин показал интерьер квартиры Анны Калашниковой за 250 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

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Певица приобрела квартиру в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" на западе Москвы. Площадь квартиры составляет 300 квадратных метров. В ней расположено 5 комнат, а окна выходят на реку и яхт-клуб.

В апреле Калашникова подтвердила, что тайно вышла замуж. Артистка не стала раскрывать личность нового супруга. Она объяснила, что возлюбленный не хочет публичности. Модель также активно готовится к рождению дочери и уже сдала яйцеклетки.

Калашникова одна воспитывает сына Даниила. Мальчик родился в 2015 году. Исполнительница скрывает личность отца ее ребенка. Певица жаловалась, что мужчина не помогает ей финансово и не навещает сына. Артистка рассказывала, что ей тяжело растить мальчика в одиночку. Она считает, что у ребенка должен быть мужской пример благородства и чести.