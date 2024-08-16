Самойлову запретили зарегистрировать «Агату Кристи»

Вадиму Самойлову отказали в регистрации товарного знака по названию собственной группы «Агата Кристи» и «Рок-группа Агата Кристи». Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил Telegram-канал Baza. Вечерняя Москва

Отмечается, что Самойлов обратился в соответствующие органы около года назад, помимо знака «Агата Кристи», он хотел зарегистрировать знак «Рок-группа Агата Кристи». Несколько дней назад, 13 августа, артисту отметили двумя отказами. News.ru

«Агата Кристи», один из наиболее популярных отечественных коллективов 1990-х, был создан в Свердловске в 1987-м, изначально - как ВИА «РТФ УПИ». Глеб присоединился к брату в 1988-м. В 2010 группа распалась, а братья многие годы находятся в ссоре. Российская газета