Разведенную Лерчек заподозрили в романе с известным рэпером

Блогершу Лерчек (Валерия Чекалина – прим. «Страсти») заподозрили в новом романе. На съемках проекта «Звезды в Джунглях» она сблизилась с рэпером Natan (Натан Миров – прим. «Страсти»).

Пока пользователи Сети обсуждают страстные поцелуи блогера Артема Чекалина с новой молодой возлюбленной из Оренбурга, появились слухи о том, что его бывшая жена тоже налаживает личную жизнь после расставания. Портал Super опубликовал видео со съемок шоу, в котором Валерия обнималась с рэпером.

Примечательно, что сам Натан признавался, что изменил своей жене Анастасии. Произошло это в июле этого года, и как раз тогда проходила работа над проектом. На данный момент никаких подтверждений романа звезд нет.

Напомним, что в августе Чекалины официально развелись. Они предпочли разойтись без скандала и с уважением друг к другу. Долгое время фанаты пары считали, что они пиарятся на разрыве, но, оказалось, что они действительно решили оставить совместную жизнь в прошлом.

Сейчас у Артема новые отношения. И хоть пока слухи он не подтверждал, его возлюбленная уже активно делится общими кадрами с ним.

Ранее новая девушка Артема Чекалина страстно поцеловала его на видео.