Вадиму Самойлову запретили зарегистрировать «Агату Кристи»

Вадиму Самойлову отказали в регистрации товарного знака по названию собственной группы «Агата Кристи» и «Рок-группа Агата Кристи». Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил Telegram-канал Baza.

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Музыкант подал две заявки на регистрацию товарных знаков в Федеральное ведомство по интеллектуальной собственности. Отмечается, что причиной отказа в регистрации стало использование имени и фамилии знаменитой писательницы Агаты Кристи, передает Baza.

Музыкант и саунд-продюсер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал «Вечерней Москве», что у многих популярных творческих людей начинается звездная болезнь, а из-за этого они не могут адекватно оценивать реальность.По его словам, подобное он встречал среди творческой интеллигенции не один раз. Так, например лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* и вокалисту ДДТ Юрию Шевчуку именно такая звездная болезнь и не дает понять реальный расклад вещей, считает музыкант.

Уже этой осенью Вадим Самойлов представит первый сольный альбом после завершения проекта «Агата Кристи» в 2010 году. Подробнее об этом и о творческом пути музыканта — в материале «Вечерней Москвы».

* Признан в России иностранным агентом.