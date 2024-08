Леди Гага и Бруно Марс объединились, чтобы выпустить сингл Die With A Smile

Леди Гага и Бруно Марс выпустили песню Die With A Smile спустя нескольких дней слухов в интернете. Песня стала первой работой за долгое время для обоих музыкантов.

Песня Die With A Smile представляет собой проникновенную балладу о любви в стиле Silk Sonic Бруно Марса.

Die With My Smile — первая песня, которую выпустила Леди Гага с тех пор, как в прошлом году она появилась на треке Rolling Stones «Sweet Sounds Of Heaven». Для Бруно Марса это первый релиз после выхода дебютного альбома Silk Sonic «An Evening With Silk Sonic» (2021), как сообщает NME.

Леди Гага в своем заявлении для прессы рассказала о своем отношении к Бруно Марсу.

Талант Бруно не поддается объяснению. Его музыкальность и дальновидность — это новый уровень. Нет никого похожего на него. Леди Гага Певица

Бруно Марс также рассказал о своих ощущениях от работы с Гагой.

Для меня было честью работать с Гагой. Она — икона, и она делает эту песню волшебной. Я так рад, что все ее услышат. Бруно Марс Певец

Песня Die With A Smile появилась после того, как Гага выступила на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.