Раскрыта неожиданная правда о браке Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Недавно принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая сейчас проходит курс химиотерапии, и ее супруг принц Уильям впервые за долгое время записали видеообращение. Пара выступила с речью по случаю закрытия Олимпийских игр – 2024 в Париже и была в приподнятом настроении. Однако, как оказалось, отношения между супругами далеки от идеальных. В беседе с The Mirror королевский эксперт Том Куинн рассказал о ссорах принца и принцессы Уэльских.

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На днях сотрудник Кенсингтонского дворца в разговоре с журналистами The Mirror раскрыл подробности отношений между Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. По словам анонимного источника, супруги «по-настоящему ругаются». Эту информацию подтвердил и Том Куинн.

«Один человек, который работал в Кенсингтонском дворце, сказал мне, что у них [Уильяма и Кейт] бывают конфликты. Это не идеальный брак. У них ужасные ссоры», — заявил королевский эксперт.

Как утверждает Том Куинн, и у Кейт Миддлтон, и у принца Уильяма непростой характер. Биограф добавил, что «большой стресс для них заключается в том, что они постоянно окружены дворцовыми помощниками».

При этом королевский эксперт отметил, что супруги смогли найти способ разрешения конфликта и всегда держат ситуацию под контролем.

«В то время как некоторые пары ссорятся и бросают друг в друга тяжелые вазы, Уильям и Кейт бросают друг в друга подушки. Это всегда находится под контролем. Ситуация не обостряется. Ссора не становится все больше и больше», — подчеркнул Том Куинн.

Собеседник издания также рассказал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям «очень редко жалуются, а когда жалуются, то всегда в меру», и им проще разрешить конфликты, поскольку они остаются закрытыми людьми.

Ранее мы писали о том, что королевский биограф Роберт Джобсон заявил, что принц Уильям бросал Кейт Миддлтон по телефону.