Жена Газманова выдала «связи» артиста на Украине

Российский певец Олег Газманов поддерживает общение с друзьями, проживающими на Украине, заявила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) супруга артиста Марина. Так она ответила подписчику, который предположил, что его заблокировали на странице певца из-за национальности.

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Точно не по этой причине. У Олега есть друзья из ваших мест. Они общаются. Да и хотелось бы, чтобы два наших народа не стали друг друга ненавидеть. У меня много подписчиков с Украины. Олег не занимается блокировкой, ему просто некогда, — объяснила Марина Газманова.

Ранее Олег Газманов заявил, что на него наложили санкции Евросоюз, Канада, Австралия и другие страны Запада. Однако, подчеркнул артист, он тоже на все эти рестрикции «наложил».

Он добавил, что из-за ограничений не может попасть в собственную квартиру в Юрмале. Певец подчеркнул, что не жалуется, и пожелал тем, кто ввел против него санкции, «подавиться» этой недвижимостью.

Также Газманов рассказывал, что не придерживается строгой диеты, чтобы сохранить здоровье. По его словам, он регулярно пьет красное вино и ест жаренные на огне стейки. Газманов не исключил, что из-за этой привычки может прожить на пять лет меньше. Он также отметил, что занимается спортом всего 15 минут в день, «чтобы запустить сердце».