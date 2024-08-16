Орбакайте захейтили за задранную юбку на вечеринке

Кристина Орбакайте всегда шла по стопам мамы и никогда не подвергалась модным течениям на сцене, которые диктовали некоторым артистам наряжаться во что-то чересчур откровенное и пошлое. Упрекнуть блондинку в чрезмерной откровенности было тяжело, ведь акцент во время своих выступлений она делала исключительно на пение и на саму программу, а не на демонстрацию фигуры, хотя и выглядела на каждом мероприятии исключительно привлекательно. Но наступил день, когда и Орбакайте обвинили в распущенности в рамках социальных сетей.

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Все дело в том, что Кристина, уехав в семейное путешествие в Грецию, отправилась на вечеринку, где танцевала, наслаждалась жизнью и задрала свой наряд, оголив бедра. Часть поклонников были в ярости от поведения 53-летней дочки Пугачевой.

«Дожили. В молодости недогуляла, решила сейчас все показать?», «В 53 года уже как-то не солидно. Кристина разошлась не на шутку», «Не кажется вам, что все, кто уехал, там становятся более раскрепощенными? С чем это может быть связано?» — прокомментировали гуляния красотки Орбакайте ее фанаты.

Кажется, теперь певице нужно тщательнее выбирать наряды или же не показывать их в сети.