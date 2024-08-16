Комиссаренко отреагировал на информацию о начатом против него расследовании

Популярный стендап-комик Слава Комиссаренко отреагировал на сообщение о том, что Следственный комитет (СК) Белоруссии начал в его отношении расследование. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он поиронизировал над сообщением ведомства.

© Соцсети

Комиссаренко выложил скриншот публикации ведомства, в которой говорится, что ему нужно прийти в управление СК по Минску.

«Приглашали явиться, но у меня, к сожалению, не получается», — пошутил он.

Юморист также поиронизировал над тем, что здание управления располагается на улице Короля.

«Это, по ходу, домашний адрес Лукашенко», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Комиссаренко обвиняют по трем уголовным статьям, в том числе в оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Комику, который сейчас проживает в Чехии, на родине может грозить до шести лет лишения свободы.

В январе 2022 года Комиссаренко заявил, что его разыскивает КГБ Белоруссии из-за шуток про Лукашенко. По словам юмориста, об этом он узнал от некоего человека, близкого к белорусским протестам. Позднее комик переехал в Польшу.