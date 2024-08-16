У Лерчек и ее бывшего мужа обнаружили новый долг перед ФНС

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем потеряли на бренде косметике 176 млн рублей и задолжали 1,5 млн налогов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на источники.

Уже несколько лет Чекалины являются учредителем компании «Би Фит», под юридическим лицом которой блогеры продавали косметику. По данным бухгалтерской отчетности, за 2023 год они получили миллиардную выручку, однако расходы все равно оказались больше: прибыль ушла в минус.

Напомним, что в январе Лерчек и Артем погасили все свои задолженности по налогам. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что они возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму в 504 миллиона рублей.

Лерчек рассказала об оставшемся имуществе после развода

После закрытия уголовного дела блогер подала на развод. Она призналась, что их отношения с мужем ухудшились из-за уголовного преследования, во время домашнего ареста. После развода Чекалину досталась доля «Би Фит» в 37,5%. Сообщалось, что у компании есть задолженность перед поставщиками в 126 млн рублей. В июле она снизилась до 40 млн.