Женская K-pop-группа Weki Meki официально расформирована

Пять из восьми участниц решили не продлевать свои контракты с лейблом.

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Weki Meki была официально расформирована 8 августа, как сообщает лейбл группы Fantagio южнокорейскому новостному изданию Dispatch. Это случилось через два месяца после того, как вышел их последний сингл CoinciDestiny. Песня была выпущена спустя несколько лет бездействия группы.

Также Fantagio сообщил, что пять из восьми участниц Weki Meki решили не продлевать свои контракты с агентством.

Мы хотели бы искренне поблагодарить Элли, Сей, Луа, Рину и Люси, которые ярко сияли в качестве участниц Weki Meki. И хотя их групповая деятельность подошла к концу, мы сделаем все возможное, чтобы помочь им двигаться вперед и в будущем. Fantagio Лейбл

Weki Meki дебютировали в 2017 году с мини-альбомом Weme, став первой женской группой компании Fantagio.