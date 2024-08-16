«Все о ней узнаю из интернета»: подруга беспокоится за «пропавшую» Кондулайнен

Близкая подруга Елены Кондулайнен писательница Мария Арбатова призналась, что переживает за здоровье заслуженной артистки РФ. Об этом пишет издание «Абзац».

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Как призналась драматург, 66-летняя Кондулайнен перестала выходить на связь с внешним миром. В частности, актриса не ответила на звонок Арбатовой на тайный телефон.

«Она пока не ответила. Елена очень закрытая. Она такой человек, когда захочет – сама обычно выходит на связь. Я сейчас сама беспокоюсь, потому что всё о ней узнаю из интернета», – поделилась Арбатова.

Художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов, в свою очередь, рассказал, что в культурном учреждении, где работает «исчезнувшая» артистка, в настоящий момент нет обновленной официальной информации о ее здоровье.

В 2020 году Елену Кондулайнен доставили в больницу из ресторана с подозрением на инсульт. У знаменитости была затруднена речь, она не могла поднять руку. Через некоторое время артистку выписали из больницы и, как рассказывали близкие Кондулайнен, ей удалось полностью восстановиться.

В минувшем году актрису вновь госпитализировали. Она выписалась из реабилитационного центра, после чего отправилась в санаторий Нальчика.

Накануне стало известно, что у актрисы Елены Кондулайнен после операции нарушилась речь и появился шум в ушах.