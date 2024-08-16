Лиса из BLACKPINK и Rosalía выпустили песню New Woman и клип на нее

Участница южнокорейского герлз-бэнда BLACKPINK Лиса и испанская певица Rosalía представили совместный трек New Woman. Сингл написан в соавторстве со шведской артисткой Tove Lo.

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В бодрой электропоп-композиции о внутренних переменах и росте есть куплет Rosalía на испанском. На песню было снято видео, режиссером которого выступил Дэйв Мейерс, работавший с Арианой Гранде, Кэти Перри и другими звездами. В бессюжетном стильном ролике девушки запечатлены в разных локациях и нарядах — от метро до гостиничного номера.

Ранее Лиса набрала миллион подписчиков в TikTok и побила рекорд Чонгука из K-pop-группы BTS.