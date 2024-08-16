YUNGBLUD рассказал о своем предстоящем альбоме

По словам британца, грядущая работа близка к рок-опере.

© Go.zvuk.com

В подкасте The Osbournes артист уточнил, что первая песня в полноформатнике длится 9 минут.

«Это чертовски масштабная затея, поэтому я хочу сделать все правильно. Я не хочу дурацкой рок-оперы. Нужно мыслить очень масштабно», — поделился YUNGBLUD.

В начале июня рокер выпустил трек Breakdown, который, по-видимому, окажется в предстоящем альбоме. Тогда же исполнитель рассказал, что студийник будет концептуальным, в стиле брит-поп. Также он заметил, что на пластинку повлияли The Stone Roses и Эми Уайнхаус.

Ранее YUNGBLUD признался, что считал музыканта Рода Стюарта своим дедом.