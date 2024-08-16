«Тянет на эксперименты»: беременная Мария Погребняк стала брюнеткой

Блогерша Мария Погребняк показала свой новый эксперимент со внешностью. В личном блоге она опубликовала фото с черным цветом волос.

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Экс-участница проекта «Новые звезды в Африке» поучаствовала в фотосессии, в которой решила кардинально изменить имидж. На покраску локонов Мария не решилась, поэтому использовала парик. С помощью искусственных прядей она временно стала брюнеткой.

«Когда во время беременности тебя тянет на эксперименты», - отметила Погребняк в Telegram-канале.

Для съемки блогерша выбрала весьма яркий наряд. На ней были пиджак и юбка цвета фуксия, белые чулки и черное белье. Образ она дополнила очками и золотыми украшениями.

© Telegram-канал Марии Погребняк

К слову, Мария Погребняк сейчас находится в положении. Она ждет ребенка от своего нового возлюбленного, с которым сошлась после развода с мужем-футболистом. Беременность блогерша не скрывает и активно рассказывает поклонникам о своем состоянии.

Ранее в Сети раскрыли пол будущего ребенка Марии Погребняк. Фанаты предположили, что она ждет девочку. Напомним, что до этого у нее рождались только сыновья.