Mellstroy объяснил свое временное возвращение в страну

Белорусский треш-стример Андрей Бурим, известный как Mellstroy и объявленный в России в розыск, объяснил свое временное возвращение в страну. На эту тему он высказался в интервью Василию Трунову в шоу «Вписка», выпуск доступен на YouTube.

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Бурим рассказал, что возвращался в Россию после исключения его из базы уголовного розыска. Трунов предположил, что стримера убрали из базы из-за его обещания оказать помощь детским домам в Белоруссии.

«Нет, конечно. Где ты видел вообще, что в правовом поле человека, которого разыскивают, за обещание помочь кому-то убирали из розыска?» — ответил на это блогер.

Mellstroy объяснил, что смог вернуться в страну благодаря помощи юристов. Он добавил, что захотел приехать Россию, так как устал от разъездов.

«Хотелось какой-то отдушины родной, хоть я и белорус, но хотелось увидеть русскоговорящих людей, с которыми можно поговорить на одном языке», — отметил он и добавил, что плохо знает английский язык, на котором ему приходится говорить за границей.

В мае МВД России снова объявило в розыск стримера Mellstroy. Отмечалось, что Бурим разыскивается за уклонение от весеннего призыва.

За два месяца до этого его исключили из базы, после этого Бурим вернулся в Россию. Утверждалось, что взамен на исключение из базы блогер пообещал оказать помощь детским домам в родной стране.

В розыск Mellstroy был объявлен за отказ служить в белорусской армии, он долгое время скрывался от представителей военкомата в Москве. Сейчас блогер проживает на Кипре.