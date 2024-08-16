43-летний певец Алексей Чумаков опубликовал редкое видео с годовалой дочкой. Артист поделился семейным роликом в соцсети.

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7 июля у Алексея состоялась премьера песни «Увезу тебя на море», под которую пользователи Сети снимают трендовые ролики. Артист не стал отставать от трендов и показал свой клип на песню. Чумаков записал видео, находясь на курорте с семьей. Он лег на пол и запечатлел, как целует ноги дочерей и супруги. Первой в кадр попала его младшая наследница. Певец оставил лаконичный комментарий, заявив, что отдых с семьей — это счастье.

К слову, поклонники восторженно отреагировали на публикацию артиста. Они считают, что не каждый мужчина способен признаться в любви к женщине.

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Некоторые люди боятся признаться в любви, а он своим женщинам ноги целует, и ему не стремно. Как вас сильнее не уважать после такого видео?» — высказались фолловеры.

Отметим, что Алексей предпочитает скрывать лица детей и редко выкладывает с ними фото.

Ранее на караоке Алексея Чумакова подали в суд из-за долга почти в 500 тыс. рублей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актриса Кристина Асмус пожаловалась на свою внешность.