Помощница Мэттью Перри признала себя виновной в смерти актера

Помощница Мэттью Перри 59-летняя Кеннет Ивамаса признала себя виновной в сговоре с целью распространения кетамина, связанного со смертью американского актера. Об этом она заявила в пятницу, 16 августа.

Она призналась, что неоднократно вводила Перри кетамин без медицинской подготовки. В день его смерти — 28 октября 2023 года — женщина также делала ему уколы несколько раз. По данным следствия, осенью в год смерти Перри у него вновь открылась зависимость, чем воспользовались обвиняемые, чтобы нажиться.

По словам администратора Управления по борьбе с наркотиками Энн Милгрэм, актер обратился в местную клинику, чтобы начать лечение от депрессии и тревожности, где он получил зависимость от кетамина. Врачи начали отказывать актеру в новой дозировке, пишет DailyMail.

Полиция арестовала нескольких человек, в том числе врача, в рамках уголовного дела по факту гибели актера.

Количество содержащегося в крови актера сериала «Друзья» Мэттью Перри кетамина соответствовало дозе анестезии. Сообщается, что именно вскрытие доказало реальный уровень наркотика в организме артиста.

Как жил Мэттью Перри в последние годы и почему его судьба сложилась так трагически — в материале «Вечерней Москвы».