Весил 92 кг: SHAMAN рассказал, как ему удалось похудеть

Певец SHAMAN невероятно популярен среди молодежи. Его треки слушают по всей России, а поклонники ждут в каждом городе. Вот только девушек привлекает в нем не только прекрасный голос, но и красота. А ведь мало кто знает, что в подростковом возрасте артист весил целых 92 килограмма.

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Ярослав Дронов отметил, что в 15 лет его закормили родители. SHAMAN не скрывает, что ему было некомфортно в своем весе. Чтобы исправить ситуацию артист всерьез взялся за свое тело. Он начал больше заниматься спортом, ходить пешком, правильно питаться и больше пить простой воды.

Он проделал колоссальную работу над собой, чтобы сейчас быть в отличной форме. В интервью Лизе Ридель SHAMAN раскрыл свой секрет идеальной фигуры.

«Кормушку закрываешь на замок, и все. Понятно, дефицит калорий. Когда я работаю, чем-то интересным занимаюсь, забываю поесть», – откровенно сказал певец.

Сколько сейчас весит артист, остается загадкой, но нужно признать, что у SHAMAN есть надежный тыл. Возлюбленная поддерживает артиста во всех начинаниях: будь то новый проект или правильное питание.