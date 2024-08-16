Сын Джона Леннона анонсировал медитативные ремиксы на его песню Mind Games

Музыкант Шон Оно Леннон, сын покойного артиста Джона Леннона, представит релиз Mind Games (The Meditation Mixes), включающий девять ремиксов-медитаций на трек отца Mind Games (1973).

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Композиции на пластинке длятся от 5 до 23 минут. Четыре из них записаны как «бинауральные», то есть создают особый эффект: уши слышат частоты справа и слева, которые соединяются и воспринимаются как новая частота, «способная активировать различные мозговые паттерны». Каждая из композиций фокусируется на разных типах мозговых волн: бета, дельта, гамма и тета. Называются они Mind («разум»), Space («космос»), Spirit («дух») и Love («любовь»).

Альбом, спродюсированный Ленноном-младшим, выйдет в цифровом виде и на виниле. Релиз состоится 11 октября.

Ранее Шон и сын Пола Маккартни Джеймс выпустили совместную песню Primrose Hill.